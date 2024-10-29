Депутат Рады назвал жалкими угрозы Зеленского в адрес генсека ОНН

Депутат Рады Дубинский назвал угрозы Зеленского в адрес Гутерриша жалкими

Угрозы в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша со стороны президента Украины Владимира Зеленского выглядят жалко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Сейчас все эти "осуждения генсека ООН Гутерриша" выглядят по меньшей мере жалко. Впрочем, не так смешно, как отказ в визите, который не планировался», — написал он.

Он добавил, что любая угроза должна иметь последствия, иначе в определенный момент такие угрозы перестают восприниматься всерьез. По его словам, постоянные угрозы могут изменить отношение других государств не только к правительству Украины, но и ко всей стране, тем более, что от проблем Украины «все устали, и только и ждут повод отмахнуться».

Ранее Зеленский назвал позицию Гуттериша по российско-украинскому конфликту «сюром». По его словам, сегодня нельзя сохранять нейтралитет, потому что это означает быть на стороне России.