Депутата Госдумы шантажировали перепиской с сайта знакомств и заставили заплатить

Baza: депутат Госдумы Кисляков перевел мошенникам 100 тысяч рублей

Депутат Госдумы Михаил Кисляков перевел 100 тысяч рублей шантажировавшим его мошенникам. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно, парламентарий обратился в правоохранительные органы 28 октября. Там политик рассказал, что злоумышленники в течение двух дней вымогали у него деньги, угрожая опубликовать переписку с девушкой с сайта знакомств. Кисляков согласился заплатить за молчание и перевел мошенникам 100 тысяч рублей, однако те попросили у него еще 30 тысяч рублей. Депутат отказался идти на эти условия и заявил в полицию.

По информации издания, в ходе расследования про общение парламентария с девушкой с сайта знакомств узнала его супруга. При этом содержание переписки депутат не раскрыл.

Журналистам Baza удалось связаться с Кисляковым, однако он заявил им, что «все это неправда».

Ранее мошенники обманули на три миллиона рублей сенатора Совфеда Байира Путеева. Как стало известно, политик получил сообщение от коллеги о скором важном звонке. Через некоторое время с мужчиной связался человек, представившийся, сотрудником ФСБ, заявил, что с личных счетов Путеева пытаются снять деньги и предложил перевести их на более безопасные.