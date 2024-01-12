Мошенники обманули сенатора Совфеда на три миллиона рублей

Аферисты представились сотрудниками ФСБ и развели сенатора Путеева на 3 млн руб.

Мошенники обманули сенатора Совфеда Байира Путеева на три миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчине пришло сообщение от коллеги, в котором он сообщил о скором важном звонке. Сенатор поверил. Через некоторое время ему позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Он заявил, что со счетов Путеева пытаются снять деньги, поэтому сенатор должен сделать это сам и переложить их на «безопасные счета».

Путеев снова доверился собеседнику и перевел деньги на счета, которые были указаны. Потом он позвонил коллеге, от которого получил сообщение. Тогда и выяснилось, что тот ничего ему не писал. Пострадавший обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее аферисты за полгода обманом получили от бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова многомиллионную сумму.

