Девушка заглянула в телефон жениха и отменила свадьбу

Пользовательница Reddit поделился историей о том, как заглянула в телефон жениха и отменила свадьбу. Большинство комментаторов поддержало решение рассказчицы.

Автор поста написала, что состояла в отношениях с женихом три года. «Он и его бывшая девушка Сара были вместе шесть лет, прежде чем мы встретились, и она всегда нависала тенью над нашими отношениями», — отметила девушка.

Недавно, по словам героини истории, она заглянула в телефон возлюбленного и увидела сообщение от Сары, которая поблагодарила его за «вчерашний вечер». «Когда я рассказала об этом жениху, он поклялся, что между ними не было физической близости, якобы он остался у нее до утра и они просто разговаривали», — возмутилась рассказчица.

Девушка отметила, что не поверила жениху, а в ответ он обвинил ее в неуверенности в себе. «Затем Тому хватило наглости сказать мне, что их встреча с Сарой должна была произойти, чтобы он мог двигаться дальше. Он даже предложил ей прийти на свадьбу в качестве его подруги», — рассказала она. В итоге, по словам рассказчицы, она приняла решение отменить свадьбу.

В комментариях пользователи поддержали решение автора поста. По их мнению, мужчина пренебрег чувствами невесты. «Он не готов ставить тебя на первое место, и поэтому не готов жениться на тебе», — написал один из комментаторов.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как узнала финансовый секрет жениха и отменила свадьбу. Выяснилось, что он скрывал от нее десятки тысяч долларов долгов по кредитным картам и кредитам.