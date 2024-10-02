Девушка узнала финансовый секрет жениха и отменила свадьбу

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала финансовый секрет жениха и отменила свадьбу.

Автор поста написала, что на протяжении трех лет состоит в отношениях с молодым человеком. По ее словам, они с возлюбленным планировали пожениться в скором времени. «Все шло отлично, пока я не узнала, что он скрывал от меня огромные долги. У него десятки тысяч долларов долгов по кредитным картам и кредитам, о которых я не подозревала», — отметила героиня истории.

Когда девушка решила поговорить с женихом о его финансовых проблемах, он признался, что боялся рассказать о долгах невесте. «Я была в ярости не только из-за долга, но и потому, что он скрыл его от меня», — возмутилась автор истории.

Рассказчица отметила, что в итоге решила отменить свадьбу. «Я не могу выйти замуж за кого-то, кто был нечестен со мной в таких важных вещах», — объяснила она свое решение и добавила, что семья его жениха умоляет ее пересмотреть свое решение.

В комментариях под постом многие поддержали решение автора поста. Большинство посчитало, что сокрытие долгов перед заключением брака — веский повод отменить свадьбу.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что отменил свадьбу после того, как узнал финансовый секрет невесты. Большинство комментаторов сочли его решение обоснованным.