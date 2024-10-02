Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:02, 2 октября 2024Интернет и СМИ

Девушка узнала финансовый секрет жениха и отменила свадьбу

Фото: Fred Moon / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала финансовый секрет жениха и отменила свадьбу.

Автор поста написала, что на протяжении трех лет состоит в отношениях с молодым человеком. По ее словам, они с возлюбленным планировали пожениться в скором времени. «Все шло отлично, пока я не узнала, что он скрывал от меня огромные долги. У него десятки тысяч долларов долгов по кредитным картам и кредитам, о которых я не подозревала», — отметила героиня истории.

Материалы по теме:
«Стопроцентный успех» Как искусственный интеллект помогает мужчинам и женщинам покорить человека при первом знакомстве
«Стопроцентный успех»Как искусственный интеллект помогает мужчинам и женщинам покорить человека при первом знакомстве
11 января 2023
Парень создал игру для любимой. Он отказался зарабатывать на приложении, но оно стало культовым и сделало его миллионером
Парень создал игру для любимой.Он отказался зарабатывать на приложении, но оно стало культовым и сделало его миллионером
7 февраля 2022

Когда девушка решила поговорить с женихом о его финансовых проблемах, он признался, что боялся рассказать о долгах невесте. «Я была в ярости не только из-за долга, но и потому, что он скрыл его от меня», — возмутилась автор истории.

Рассказчица отметила, что в итоге решила отменить свадьбу. «Я не могу выйти замуж за кого-то, кто был нечестен со мной в таких важных вещах», — объяснила она свое решение и добавила, что семья его жениха умоляет ее пересмотреть свое решение.

В комментариях под постом многие поддержали решение автора поста. Большинство посчитало, что сокрытие долгов перед заключением брака — веский повод отменить свадьбу.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что отменил свадьбу после того, как узнал финансовый секрет невесты. Большинство комментаторов сочли его решение обоснованным.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали показания друг на друга. Из-за этого всем подозреваемым продлили арест

      Названы два продукта на завтрак для эффективного похудения

      Израилю предложили рассмотреть возможность нападения на ядерные объекты Ирана

      Бросивший младенца в сугроб блогер задолжал налоговой сотни тысяч рублей

      Часть Сумской области осталась без света после удара

      Немецкий автоконцерн призвал не вводить пошлины против китайских машин

      В ЛНР рассказали об успехах Российской армии на сватовско-кременном участке фронта

      Трамп обвинил Байдена в нападении Ирана на Израиль

      В Госдуму внесли проект о штрафах до 60 миллионов рублей за фиктивную регистрацию

      Удерживавший россиянку в машине таксист попал под следствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше