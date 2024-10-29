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20:43, 29 октября 2024Экономика

Домохозяек призвали солить швабру перед мытьем пола

Поваренная соль оказалась эффективным средством для дезинфекции пола

Фото: Pxhere

Поваренная соль оказалась эффективным средством для дезинфекции пола. Солить швабру и тряпку при мытьем поверхностей домохозяек призвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

«Этот продукт может похвастаться своими противомикробными свойствами, поэтому-то и является великолепным помощником в данном вопросе», — утверждают специалисты.

Нужно добавить небольшое количество соли на влажную швабру перед мытьем пола и протереть ею поверхности, которые необходимо продезинфицировать. «После завершения влажной уборки рекомендуется промыть тряпку и, опять-таки, посыпать ее солью, чтобы предотвратить размножение микробов на ткани», — посоветовали эксперты.

Ранее россиянам рассказали, как убрать царапины от мебели или обуви на паркете. Для устранения повреждений специалисты посоветовали регулярно обновлять защитный слой напольного покрытия. В некоторых случаях покрытию может потребоваться перешлифовка, которую проводят примерно раз в 10 лет.

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      Нина Ташевская
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