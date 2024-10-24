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06:30, 24 октября 2024Экономика

Россиянам назвали способы убрать царапины на паркете

Эксперт Двуреченский: паркет под маслом нужно обновлять каждые два-три года

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Вмятины и царапины от мебели или обуви на паркете могут существенно повлиять на внешний вид покрытия. Способы, помогающие избежать их появления или устранить их, «Ленте.ру» назвал специалист по паркетной химии и официальный дилер компании TRI Даниил Двуреченский.

Для предотвращения царапин эксперт порекомендовал использовать войлочные накладки на ножки мебели, особенно стульев и столов — это позволит снизить риск появления царапин и вмятин на поверхности. Помимо этого, раз в полгода-год желательно проводить генеральную уборку с использованием специального оборудования, например, однодисковой машины, а также средств для глубокой очистки. Специалист также подчеркнул, что паркет крайне чувствителен к перепадам температуры и влажности, и во избежание пересыхания древесины зимой стоит использовать увлажнители воздуха и обеспечивать циркуляцию воздуха за счет регулярного проветривания.

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Что касается устранения повреждений и обновления защитного покрытия, Двуреченский отметил, что правильное обновление защитного слоя паркета поможет продлить срок службы паркета и сохранить его эстетический вид. «Паркет под маслом необходимо обновлять каждые два-три года в зависимости от уровня эксплуатации. Дополнительный слой масла с твердым воском поможет сохранить прочность и защитные свойства покрытия. Если паркет покрыт лаком, обновление лака проводится реже — раз в пять-шесть лет», — поделился информацией специалист.

В некоторых случаях покрытию может потребоваться перешлифовка, которую проводят примерно раз в 10 лет. Эксперт добавил, что выполнение работ по обновлению защитного покрытия лучше доверить профессионалам.

Ранее домохозяйкам назвали эффективный способ почистить межплиточные швы в доме без бытовой химии. По словам экспертов издания «БелНовости», сделать это удастся с помощью разрыхлителя для теста.

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      Полина Кислицына
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