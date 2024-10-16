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19:37, 16 октября 2024Экономика

Назван способ почистить межплиточные швы в доме без бытовой химии

«БелНовости»: почистить межплиточные швы в доме удастся с помощью разрыхлителя

Фото: Jon Stebbe / Unsplash

Почистить межплиточные швы в доме без использования бытовой химии удастся с помощью разрыхлителя для теста. Простой способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили смешать разрыхлитель с водой в соотношении 3:1 до образования густой пасты, после чего распределить получившийся состав на поверхность швов и подождать 15 минут. Затем потребуется пройтись по загрязненным областям старой зубной щеткой и смыть средство. Эксперты предупредили, что во время втирания пасты щеткой в швы могут образовываться брызги, в связи с чем выполнять уборку стоит в защитных очках и перчатках.

Ранее в октябре домохозяек призвали использовать белый уксус и соду для борьбы с запахом канализации в доме.

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      Полина Кислицына
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