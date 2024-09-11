Домохозяек призвали мыть окна чаем

«БелНовости»: чай подойдет для мытья окон и темных полов

Использованные чайные пакетики опытным домохозяйкам могут пригодиться для повторного использования, сообщили эксперты «БелНовости».

Так, эксперты призвали мыть заваренным чаем окна и полы из темного паркета или ламината. Продукт также можно использовать для полировки деревянной мебели. Специалисты назвали еще один метод использования чая: он отлично подойдет для замачивания жирной посуды.

Ранее домохозяйкам посоветовали использовать яичную скорлупу в качестве средства для устранения засоров. Специалисты рекомендовали измельчить скорлупу четырех яиц в блендере и отправить полученный порошок в раковину. После следует влить чайник горячей воды, подождать 15 минут, открыть кран с горячей водой и подождать несколько минут.