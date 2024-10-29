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12:25, 29 октября 2024Мир

Дуда отказался передать Украине запрашиваемые истребители

Дуда: Польша не может передать Украине МиГ-29 без гарантий НАТО

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Варшава не может передать Киеву МиГ-29 без гарантий НАТО о защите воздушного пространства страны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet.

«Мы тоже говорили [Владимиру Зеленскому], что хотим передать [истребители МиГ-29], если мы будем защищены самолетами, которые бы поступили к нам с Запада на время, чтобы защитить наше небо, а потом вскоре мы получим самолеты, на которых будут летать наши пилоты», — рассказал польский лидер.

Ранее Дуда заявил, что Киев больше не видит в Варшаве ключевого партнера из-за снижения темпов военной помощи и неспособности их нарастить. По его словам, Зеленский находится под влиянием ключевых держав, поставляющих вооружение, и во многом принимает решения под их давлением.

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      Максим Габриелян
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