Президент Польши Дуда: Киев больше не видит в Варшаве ключевого партнера

Киев больше не видит в Варшаве ключевого партнера из-за снижения темпов военной помощи и неспособности их нарастить. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Radio Zet.

«В каком-то смысле так это может выглядеть», — рассказал польский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Дуда подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский находится под влиянием ключевых держав, поставляющих вооружение, и во многом принимает решения под их давлением. По его словам, это неизбежно, так как «жизнь жестока».

Ранее профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для Myśl Polska написал, что жители Польши начали осознавать, что все эти годы Украина насаждала им антироссийскую риторику и перекладывала на них ответственность за итог конфликта с Россией. По его словам, ситуация, при которой Киев, будучи более слабой стороной конфликта, ставит условия, является «абсурдной». При этом польские политики продолжают потакать Украине, называя себя «слугами украинской нации».