MP: Украина является врагом Польши и насаждает ей антироссийскую риторику

Жители Польши начали осознавать, что все эти годы Украина насаждала им антироссийскую риторику и перекладывала на них ответственность за итог конфликта с РФ. Об этом в статье для Myśl Polska заявил профессор Витольд Модзелевский.

По его словам, ситуация, при которой Киев, будучи более слабой стороной конфликта, ставит условия, является «абсурдной». При этом польские политики продолжают потакать Украине, называя себя «слугами украинской нации». Такое, по мнению профессора, могло cлучиться только при наличии в Польше мощного украинского лобби.

«Именно они (украинские политики — прим. "Ленты.ру") придумали абсурдную и противоречивую доктрину о том, что "Россия абсолютно угрожает Польше", хотя она уже (почти) побеждена украинцами. Кто-нибудь сегодня еще помнит "их" рассуждения об общем польско-украинском союзе? "Нашей войны" больше нет и не было, потому что враг оказался предполагаемым союзником», — написал Модзелевский.

Ранее публицист журнала Onet Витольд Юраш заявил, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского полностью исключает Польшу из переговоров по урегулированию конфликта. Он отметил, что Варшаву не проинформировали о секретных положениях плана, хотя Зеленский уточнил, что данные положения предназначены лишь «для избранных партнеров».