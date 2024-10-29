Госдеп осудил запрет деятельности БАПОР в Израиле

Госдеп: США обеспокоены гуманитарным кризисом из-за запрета БАПОР в Израиле

США обеспокоены возможным усугублением гуманитарного кризиса в секторе Газа из-за запрета Израилем деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, его слова передает Axios.

«Мы призываем израильское правительство приостановить реализацию [законопроектов против БАПОР]... если БАПОР не будет существовать, мирные жители, включая детей и младенцев, не будут получать необходимое им продовольствие, и это для нас неприемлемо», — заявил Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что израильские законопроекты «только усугубят страдания палестинцев, особенно в секторе Газа». По его словам, из-за них палестинские дети не смогут получать образование, что «поставит под угрозу целое поколение детей».

Ранее парламент Израиля запретил деятельность БАПОР в стране.

Второй принятый законопроект в отношении организации запрещает израильским должностным лицам иметь какие-либо контакты с БАПОР.