Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:23, 29 октября 2024Экономика

Известный российский актер поделился эмоциями от переезда из Подмосковья в Москву

Актер Антон Хабаров поделился эмоциями от переезда из Подмосковья в Москву

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Известный российский актер Антон Хабаров сообщил, что переехал вместе с семьей из Подмосковья в Москву. Своими эмоциями он поделился в интервью журналу WomanHit.

Актер рассказал, что три года назад его семья переехала из Балашихи в Москву. Хабаров признался, что жена долго уговаривала его перебраться в столицу, однако сначала он не хотел менять привычный уклад жизни и «упирался до последнего».

«А теперь живу и радуюсь: исторический район города, дом старинный, с красивой архитектурой, масштабной парадной, с высокими потолками с лепниной. Вообще, место прекрасное, теперь мы с Леной практически каждый вечер, если у меня работа в Москве, гуляем или катаемся на наших спортивных велосипедах. По тридцать километров наматываем по специально выделенным дорожкам. Поскольку я привык жить далеко, сейчас для меня это все в новинку», — признался артист.

Ранее стало известно, что украинская певица Таисия Повалий купила дом в ипотеку после переезда из Киева в Москву.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В России собрались платить бюджетникам по-новому

      Путин подписал закон об увеличении МРОТ

      Вероятность распространения частичного запрета продажи алкоголя на всю Россию оценили

      Раскрыты топ-5 мистических мест для путешествий по России

      Подсчитана переплата россиян по рыночной ипотеке

      РВСН выполнили пуск «Ярса»

      Рада приняла отставку генпрокурора Украины

      Россиянин несколько месяцев угрожал соседке по дому и получил ограничение свободы

      Популярный российский актер в прозрачном топе снялся для журнала

      На Западе заявили о самом большом продвижении ВС России с марта 2022 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше