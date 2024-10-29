Известный российский актер поделился эмоциями от переезда из Подмосковья в Москву

Актер Антон Хабаров поделился эмоциями от переезда из Подмосковья в Москву

Известный российский актер Антон Хабаров сообщил, что переехал вместе с семьей из Подмосковья в Москву. Своими эмоциями он поделился в интервью журналу WomanHit.

Актер рассказал, что три года назад его семья переехала из Балашихи в Москву. Хабаров признался, что жена долго уговаривала его перебраться в столицу, однако сначала он не хотел менять привычный уклад жизни и «упирался до последнего».

«А теперь живу и радуюсь: исторический район города, дом старинный, с красивой архитектурой, масштабной парадной, с высокими потолками с лепниной. Вообще, место прекрасное, теперь мы с Леной практически каждый вечер, если у меня работа в Москве, гуляем или катаемся на наших спортивных велосипедах. По тридцать километров наматываем по специально выделенным дорожкам. Поскольку я привык жить далеко, сейчас для меня это все в новинку», — признался артист.

Ранее стало известно, что украинская певица Таисия Повалий купила дом в ипотеку после переезда из Киева в Москву.