Кандидатуру Инстасамки на роль солистки группы «Ленинград» оценили

Продюсер Дворцов: сотрудничество Инстасамки и группы «Ленинград» будет недолгим

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов оценил кандидатуру российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, на роль солистки группы «Ленинград». Его слова приводит сайт «Страсти».

«Это ужасно — с одной стороны так можно сказать. Кринжовая история. Но с другой стороны — может быть и колоссальный выигрыш», — заявил медиаменеджер, отметив, что Сергей Шнуров известен как скандальный артист, а Зотеева — как провокационная исполнительница.

По его мнению, у артистов может получится «отличный союз». «Но ненадолго. Потому что каждый из них может тянуть одеяло на себя. Два творческих человека, как правило, могут не поделить один кусок хлеба», — добавил Дворцов.

Ранее экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс отреагировала на новость о том, что Инстасамка может стать солисткой коллектива.