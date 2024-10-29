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11:02, 29 октября 2024Культура

Экс-солистка «Ленинграда» отреагировала на сотрудничество Шнурова и Инстасамки

Экс-участница «Ленинграда» Вокс оценила Инстасамку в роли солистки коллектива
Сергей Шнуров

Сергей Шнуров. Фото: Petrov Sergrey / News.ru / Globallookpress.com

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс отреагировала на новость о том, что российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, может стать солисткой коллектива. Ее слова приводит «Газета.ру».

Певица отметила, что любой человек, «который не в бункере и не живет в танке», слышал песни Зотеевой. «Я считаю, что Инстасамка — это отличный медиаактив, совершенно понимающий свой маневр, двигающийся уверенно абсолютно сквозь все сложности, трудности и перипетии шоу-бизнеса. Вся команда, которая работает над этим проектом, большие молодцы. Как я уже говорила, Инстасамка [Сергею] Шнурову нужнее, чем Шнуров Инстасамке», — сказала она.

Ранее были опубликованы первые кадры совместного клипа «Ленинграда» и Инстасамки.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Инстасамка станет солисткой группы «Ленинград».

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      Варвара Кошечкина
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