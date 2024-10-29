Россияне стали чаще брать жилье на этапе котлована

«Метриум»: доля сделок на котловане в России достигла максимума за два года

Россияне начали скупать квартиры на этапе котлована. О рекордных показателях в сегменте новостроек «Газете.Ru» сообщили в компаниях «Метриум» и Regions Development.

Согласно статистике, текущая доля сделок с квартирами и апартаментами на начальном этапе строительства достигла максимума за последние два года. По итогам июня-сентября 2024-го показатель составил 31,7 процента от всех продаж в новостройках (4,1 тысячи сделок). Подобный интерес к покупкам жилья на этапе котлована наблюдался в последний раз в сентябре 2022 года.

Как поясняют аналитики, такой всплеск спроса связан с возросшим ассортиментом и акционной активностью девелоперов. Покупателей привлекают программы рассрочек, а оформлять их выгоднее всего на старте строительства. В этом случае процент на остаток по ипотеке будет наименьшим.

В «старой» Москве на данный момент продается 13 тысяч лотов в жилых и апарт-комплексах на этапе котлована — это 24,7 процента от всей экспозиции в Москве. На этапе монтажа предлагается 23 тысячи объектов (45 процентов от всего объема предложения в столице). С отделкой выставлено 10,3 тысячи квартир (19,5 процента ассортимента), а готовы к проживанию сейчас 6,5 тысячи лотов (12,3 процента от всех лотов на первичном рынке).

Ранее москвичам с ограниченным бюджетом посоветовали рассмотреть квартиры в области. Выбор стоит сузить до недвижимости вблизи станций Московских центральных диаметров (МЦД), которые фактически являются наземным метро.