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14:59, 29 октября 2024Экономика

Россиянам с маленьким бюджетом дали советы по покупке квартиры

Риелтор Сутормин посоветовал покупать квартиры в Подмосковье

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянам с ограниченным бюджетом рекомендовали покупать квартиры в новостройках в ближнем Подмосковье вдоль Московских центральных диаметров (МЦД). Таким советом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился член Московской гильдии риелторов Евгений Сутормин:

МЦД — это фактически наземное метро, на котором вполне комфортно добираться до Москвы. Так, в часы пик электрички на МЦД ходят через каждые пять минут, объяснил эксперт. Минусы такого выбора — отсутствие московской прописки, льгот и столичного комфорта в плане благоустройства городской среды.

Также стоит обратить внимание на жилье в Новой Москве, где цены на 20–25 процентов ниже, чем внутри МКАД. Жилья в этом районе строится много, поэтому у покупателей будет широкий выбор. Кроме того, Новая Москва отличается развитой инфраструктурой — метро, магазины, детсады и уютные дворы, рассказал Сутормин.

По данным аналитического агентства ИРН, сейчас в Подмосковье представлено 787 проектов с новостройками. В Новой Москве представлено 133 проекта, большинство квартир (76 проектов) — в ценовом диапазоне от 7 до 15 миллионов рублей.

Ранее россиянам посоветовали повременить с продажей квартир до корректировки ипотечных ставок. Россияне покупают квартиры в основном с использованием ипотеки, которая сильно подорожала в 2024 году. При этом льготные программы почти не распространяются на вторичную недвижимость. Таким образом, при продаже вторичной недвижимости можно столкнуться с необходимостью необоснованно занизить цену.

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      Мария Черкасова
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