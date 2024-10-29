Леди Гага показала лицо без макияжа

Американская певица и актриса Леди Гага показала естественную внешность на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница запечатлела себя на камеру телефона в черной кожаной куртке. На размещенном кадре видно, что на лице знаменитости отсутствует декоративная косметика, а волосы уложены в небрежную прическу.

В описании к посту звезда рассказала о выпуске новой песни и пожелала фанатам счастливого Хеллоуина.

В сентябре Леди Гага вызвала ажиотаж в сети из-за наряда на Венецианском кинофестивале. Тогда певица посетила премьеру фильма «Джокер: Безумие для двоих», в котором сыграла главную роль. Для выхода в свет звезда выбрала черное бархатное платье с пышной юбкой и глубоким декольте.