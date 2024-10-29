Летевший в Москву самолет вернулся в Ташкент из-за плохого самочувствия пассажира

Летевший в Москву самолет сел в Ташкенте из-за плохого самочувствия пассажира

Направлявшемуся из Ташкента в Москву самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе авиакомпании.

«Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета, так как одному из пассажиров стало плохо во время полета», — сообщили агентству. Гражданину Узбекистана оказали медицинскую помощь, он был доставлен в больницу.

После этого воздушное судно дозаправили, оно вылетело в 7:35 (5:35 по московскому времени) в пункт назначения.

Ранее самолет авиакомпании S7, следовавший из Улан-Удэ в Москву, экстренно сел в другом городе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Уточняется, что борт приземлился в Новосибирске. Пассажира сняли с рейса по медицинским показаниям.