Лобода выгнала с концерта зрительницу из-за отказа осудить Россию

Светлана Лобода выгнала с концерта в Ереване зрительницу за отказ осудить Россию

Певица Светлана Лобода, которая с началом СВО выступила резко против России и сбежала в Европу, выгнала со своего концерта зрительницу. Видео инцидента опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.

Конфликт произошел во время выступления украинской артистки в Ереване. Во время шоу Лобода позвала на сцену одну из зрительниц, которой оказалась русская женщина по имени Юлия. Певица заявила, что зрительница должна публично в микрофон осудить действия российских властей, а услышав отказ, просто выгнала ее с концерта, несмотря на то, что та заплатила за билет.

«Вы вне политики? Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию, в противном случае я вас попрошу уйти, разговаривать я с вами не хочу», — заявила Светлана.

При этом в зале поддерживали именно Юлю и убеждали не поддаваться на провокации Лободы. Некоторые зрители встретили слова украинки гулом и свистом.

Ранее сообщалось, что дело о запрете Лободе исполнять один из своих хитов вернули в суд на новое рассмотрение.