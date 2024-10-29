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15:23, 29 октября 2024Культура

Лобода выгнала с концерта зрительницу из-за отказа осудить Россию

Светлана Лобода выгнала с концерта в Ереване зрительницу за отказ осудить Россию

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Певица Светлана Лобода, которая с началом СВО выступила резко против России и сбежала в Европу, выгнала со своего концерта зрительницу. Видео инцидента опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.

Конфликт произошел во время выступления украинской артистки в Ереване. Во время шоу Лобода позвала на сцену одну из зрительниц, которой оказалась русская женщина по имени Юлия. Певица заявила, что зрительница должна публично в микрофон осудить действия российских властей, а услышав отказ, просто выгнала ее с концерта, несмотря на то, что та заплатила за билет.

«Вы вне политики? Если вы пришли ко мне на концерт, вы обязаны поддерживать мою позицию, в противном случае я вас попрошу уйти, разговаривать я с вами не хочу», — заявила Светлана.

При этом в зале поддерживали именно Юлю и убеждали не поддаваться на провокации Лободы. Некоторые зрители встретили слова украинки гулом и свистом.

Ранее сообщалось, что дело о запрете Лободе исполнять один из своих хитов вернули в суд на новое рассмотрение.

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      Андрей Шеньшаков
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