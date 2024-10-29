Любителей парного молока предупредили о неожиданной опасности

Терапевт Чернышова: парное молоко грозит ящуром и маститом

Парное молоко может навредить человеку, несмотря на то, что это натуральный продукт, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. О неожиданной опасности она предупредила любителей напитка в беседе с Life.ru.

Чернышова объяснила, что парное молоко содержит все микроорганизмы, которые есть на вымени коровы, и особенно оно вредно детям. По словам терапевта, употребление парного молока может грозить ящуром или маститом — воспалительным заболеванием, которое возникает у животных, но может передаваться человеку.

Кроме того, продолжила Чернышова, в молоко могут попасть стафилококки или другие опасные микроорганизмы, которые в этой среде размножатся и приведут к заболеваниям у человека.

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