Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:30, 29 октября 2024Забота о себе

Любителей парного молока предупредили о неожиданной опасности

Терапевт Чернышова: парное молоко грозит ящуром и маститом

Фото: engin akyurt / Unsplash

Парное молоко может навредить человеку, несмотря на то, что это натуральный продукт, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. О неожиданной опасности она предупредила любителей напитка в беседе с Life.ru.

Чернышова объяснила, что парное молоко содержит все микроорганизмы, которые есть на вымени коровы, и особенно оно вредно детям. По словам терапевта, употребление парного молока может грозить ящуром или маститом — воспалительным заболеванием, которое возникает у животных, но может передаваться человеку.

Кроме того, продолжила Чернышова, в молоко могут попасть стафилококки или другие опасные микроорганизмы, которые в этой среде размножатся и приведут к заболеваниям у человека.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала самый полезный вид кофе. Бережная обратила внимание на то, что полезным является только натуральный кофе, а не растворимый.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      «Призываю настоящих мужчин». Кадыров захотел ежедневно отправлять из Чечни самолеты с добровольцами на СВО

      Обнаружена массивная планета типа суперюпитер

      Россиянка пыталась удушить годовалую дочь поясом от халата и оказалась в СИЗО

      55-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в микроюбке

      Россия подписала соглашение о запуске чартеров с популярной курортной страной Африки

      У очередного самолета Boeing нашли проблему с дверью

      Объект промышленности поврежден в Днепропетровской области

      Сергей Жуков прокомментировал инцидент с впавшей в кому посетительницей его бара

      Россиянина арестовали за хранение пистолета даже без его отпечатков пальцев

      Орбан уличил ЕС в заговоре против Венгрии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше