Массовое отравление курсантов МВД произошло в российском городе

В Ставрополе 21 курсанта МВД госпитализировали с отравлением после завтрака

В Ставрополе произошло массовое отравление курсантов местного филиала университета МВД России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 21 студента госпитализировали с острой кишечной инфекцией сразу после завтрака. У всех поступивших в больницу наблюдается слабость, тошнота и рвота.

По предварительным данным, всему виной сальмонеллез. Пострадавшим от 17 до 19 лет.

В мае 23 курсанта института МВД России в Воронеже стали жаловаться на боли в животе и тошноту. Сотрудники регионального управления Следственного комитета России организовали доследственную проверку.