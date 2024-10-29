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13:06, 29 октября 2024Бывший СССР

МИД Эстонии вручил протест поверенному в делах России из-за несогласия по вопросу границы

ERR: МИД Эстонии вручил ноту протеста поверенному в делах России из-за границы
СюжетПротесты в России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России Ленару Салимуллину из-за вопроса прохождения границ между странами по фарватеру реки Нарва. Об этом пишет эстонское издание ERR.

Причиной протеста стало удаление 25 пограничных буев российскими пограничниками на реке Нарва, разделяющей территории России и Эстонии. «В течение десятилетий до сих пор действовавшей практики обе стороны согласились с нынешним курсом фарватера и, следовательно, с расположением временной контрольной линии между Эстонией и Россией», — сообщили в МИД Эстонии.

Протест Таллина заключается в предложении рассмотреть положение приграничных буев на основе современных знаний и практики. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что прежнее расположение буев создавало «четкие и безопасные зоны» для передвижения судов.

МИД Эстонии передал ноту послу России с предложением провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва. Поводом стало разное понимание в России и Эстонии направления фарватера, являющегося основной контрольной линией между государствами. Последний раз подобные измерения проводились почти 20 лет назад.

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      Сергей Болиев
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