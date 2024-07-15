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15:29, 15 июля 2024Бывший СССР

Эстония предложила России измерить дно Нарвы

МИД Эстонии предложил России измерить фарватер пограничной реки Нарва

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

МИД Эстонии вызвал представителя посольства России и передал ему ноту с предложением провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва. Об этом сообщает ERR.

Таллин заявляет, что Москва и Эстония по-разному понимают направление фарватера, являющегося основной контрольной линией между государствами. Как отмечается, из-за возможных изменений условий в проточных водоемах, эстонская сторона предложила РФ провести их совместные измерения. Уточняется, что последний раз дно реки измерялось почти 20 лет назад.

Кроме того, ERR пишет, что дипломатическими нотами Эстония требовала от России объяснить снятие 25 фарватерных буев в ночь на 23 мая. Таллин не согласился с утверждением Москвы о том, что эстонская сторона разместила буи в российских водах.

29 мая в МИД Эстонии заявили, что ведомство не получало от России обоснований якобы демонтажа буев на реке Нарве пограничниками РФ. 24 мая эстонское министерство иностранных дел вызвало российского временного поверенного в Таллине Ленара Салимуллина в связи с ситуацией с буями на реке Нарве.

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      Кристина Есикова
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