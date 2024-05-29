В Эстонии снова высказались о демонтаже буев на реке Нарве

МИД Эстонии не получал от России обоснований якобы демонтажа буев на Нарве

Министерство иностранных дел Эстонии не получало от России обоснований якобы демонтажа буев на реке Нарве российскими пограничниками. Об этом сообщает издание Postimees.

«На данный момент мы еще не получили от России обоснования удаления буев», — заявили в ведомстве, подчеркнув, что диалога с российской стороной у них нет.

24 мая МИД Эстонии вызвал российского временного поверенного в Таллине Ленара Салимуллина в связи с ситуацией с буями на реке Нарве.

Как утверждает эстонская сторона, российские пограничники 23 мая якобы сняли разграничительные буи, которые используются для обозначения судоходных путей. Россия, утверждают в Таллине, не согласна с их расположением.