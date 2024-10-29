Милла Йовович показала фото 74-летней матери и восхитила фанатов

Американская актриса Милла Йовович показала фото 74-летней матери актрисы Галины Логиновой и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России террористической и экстремистской организацией).

Звезда фильма «Пятый элемент» поздравила родительницу с днем рождения, выложив совместные кадры. Последняя предстала на фото в атласной черной блузке и прозрачной кофте в тон. Также она надела широкий чокер и несколько цепочек с кулонами. Кроме того, Логинова накрасила губы бордовой помадой и обвела глаза черным карандашом.

Подписчики оценили внешность матери звезды в комментариях. «Она прекрасна», «Такая же красивая, как и ты», «Это твоя мама? Я подумала, сестра», «Галина Александровна всегда прекрасна, время не властно над ней», — указали пользователи сети.

В июле дочь Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона Эвер Андерсон снялась в рекламе французского модного бренда Celine.