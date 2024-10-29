Морпехи ударили по пошедшей в атаку в Курской области колонне техники ВСУ

Морпехи ЧФ ударили по пошедшей в атаку в Курской области колонне техники ВСУ

Морские пехотинцы Черноморского флота (ЧФ) уничтожили в Курской области колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась пойти в атаку. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram.

ВСУ хотели ударить по позициям российских военных — для этого они выдвинулись в бой на колонне бронемашин, среди которой также было два танка. Колонну противника удалось обнаружить и передать операторам разведывательных БПЛА.

«Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ», — сообщили в ведомстве. По его данным, украинские военные бросили на поле сослуживцев и боеприпасы.

ЖЗЛ

Ранее в Курской области морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) без потерь разгромили опорный пункт ВСУ. Пехотинцы «Севера» уничтожили группу украинских военных в ходе рейда. Морпехи, как добавили в Минобороны, активно выдвинулись в заданный командованием район.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, бойцы ВСУ, которые попали в окружение, «не очень понимают», что они заблокированы.