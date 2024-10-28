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07:51, 28 октября 2024Россия

Морпехи без потерь разгромили опорный пункт ВСУ в Курской области

Минобороны: морпехи без потерь разгромили опорный пункт ВСУ в Курской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Курской области морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) без потерь разгромили опорный пункт Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Пехотинцы «Севера» уничтожили группу украинских военных в ходе рейда. Морпехи, как добавили в Минобороны, активно выдвинулись в заданный командованием район.

«Под непрерывным огнем противника экипажи танка и МТ-ЛБ смогли прорваться к опорному пункту ВСУ и открыть по нему огонь, уничтожая все живое в нем», — сообщили в ведомстве.

Там отчитались, что десант, который высадился на заданной территории, зачистил опорный пункт. Российские военные вели огонь из пушки танка и из пулемета «Корд».

Ранее Минобороны показало кадры срыва ротации ВСУ в Курской области. Действия ВСУ блокировали экипажи вертолетов Ка-52М.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действуют режимы ЧС и контртеррористической операции. ВСУ уже потеряли контроль над окруженными в Курской области подразделениями, заявлял президент России Владимир Путин. Согласно его заявлению, бойцы ВСУ, которые попали в окружение, «не очень понимают», что они заблокированы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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