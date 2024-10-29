Мощный пожар вспыхнул на складе удобрений в Подмосковье и попал на видео

В Московской области загорелся склад, пожар перекинулся на соседнее здание

Мощный пожар вспыхнул на складе удобрений в Подмосковье и попал на видео. Кадры публикует прокуратура Московской области в Telegram.

По информации МЧС, площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров. «Огнеборцы работают при сильном задымлении и высокой пожарной нагрузке», — сообщили в спасательной службе. Как отметили в МЧС, возгорание уже перекинулось на соседнее здание.

В то же время, прокуратура сообщает, что огнем охвачены 1400 квадратных метров.

Ранее сообщалось о пожаре в пустующем корпусе Российского университета спецназа в Гудермесе Чеченской республики после удара беспилотника. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал виновным в атаке на республику «такое возмездие, что даже им не снилось». Ответные меры, по его словам, будут приняты в ближайшем будущем.