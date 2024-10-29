На посуде отравившихся под Красноярском детей нашли инсектицид

В доме под Красноярском, где погибли четверо детей, нашли инсектицид на посуде

На поверхности посуды в доме в поселке Красная Сопка Красноярского края, где в результате отравления погибли четверо детей, нашли инсектицидное вещество. Об этом управление Следственного комитета России Красноярскому краю и Хакасии сообщило ТАСС.

«Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что следствие считает причиной отравления детей попадание средства от насекомых в организм. При этом содержимое баллонов с дихлофосом, найденных в мусорном ведре в ходе обыска, соответствует заявленному у производителя.

Ранее сообщалось, что в доме под Красноярском, где отравились четверо детей, не работала вытяжка, вследствие чего были проблемы с вентиляцией. На повторном допросе отец отравившихся детей также указал на имевшуюся в доме повышенную влажность, из-за которой постоянно отклеивались обои.