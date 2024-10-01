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10:16, 1 октября 2024Силовые структуры

Отец отравившихся под Красноярском детей рассказал о проблемах с вытяжкой в доме

СК: отец отравившихся под Красноярском детей рассказал о неработающей вытяжке

Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В доме под Красноярском, где отравились четверо детей, не работала вытяжка, вследствие чего были проблемы с вентиляцией. Об этом рассказал глава многодетной семьи 34-летний Дмитрий, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

На повторном допросе отец отравившихся детей также указал на имевшуюся в доме повышенную влажность, из-за которой постоянно отклеивались обои. Ему грозит уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности.

Дихлофос покупал сын. Родители после обработки средством от насекомых не проветрили помещение.

В ходе обыска в мусорном ведре были найдены два пустых баллона от дихлофоса, что свидетельствует о большом объеме израсходованного средства.

Экспертиза установила, что вещества из инсектицидного средства обладают токсическим и паралитическим действием, вызывают желудочно-кишечное расстройство. Основная версия следствия заключается в несоблюдении правил использования отравляющего средства в быту.

Об отравлении семьи из шести человек в поселке Красная Сопка Красноярского края стало известно 21 сентября. Выжили только родители. Их дочерей в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летнего сына врачам спасти не удалось.

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      Любовь Ширижик
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