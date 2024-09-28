Отцу отравившихся под Красноярском детей начала грозить уголовная ответственность

Shot: отцу отравившихся под Красноярском детей грозит уголовная ответственность

Отцу отравившихся в селе Красная Сопка Красноярского края детей грозит уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ. Отмечается, что во время повторного допроса 34-летний Дмитрий признался, что распылил средство от насекомых "Варан" во всех комнатах и плохо проветрил дом — открыл только маленькую форточку. При этом мужчина единственный, кто выпил таблетку от болей в животе, когда ему стало плохо.

Об отравлении семьи из шести человек в поселке Красная Сопка Красноярского края стало известно 21 сентября. Выжили только родители. Их дочерей в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летнего сына врачам спасти не удалось.