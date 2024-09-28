Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:33, 28 сентября 2024Силовые структуры

Отцу отравившихся под Красноярском детей начала грозить уголовная ответственность

Shot: отцу отравившихся под Красноярском детей грозит уголовная ответственность

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Отцу отравившихся в селе Красная Сопка Красноярского края детей грозит уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ. Отмечается, что во время повторного допроса 34-летний Дмитрий признался, что распылил средство от насекомых "Варан" во всех комнатах и плохо проветрил дом — открыл только маленькую форточку. При этом мужчина единственный, кто выпил таблетку от болей в животе, когда ему стало плохо.

Об отравлении семьи из шести человек в поселке Красная Сопка Красноярского края стало известно 21 сентября. Выжили только родители. Их дочерей в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летнего сына врачам спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      В ЦАХАЛ заявили о ликвидации генсека «Хезболлы»

      На Западе раскрыли причину поездки Зеленского в США

      Стало известно о блокировании угледарской группировки ВСУ

      Отцу отравившихся под Красноярском детей начала грозить уголовная ответственность

      В Полтавской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

      При обысках в доме экс-замминистра обороны Иванова нашли оружие

      В ЦАХАЛ раскрыли подробности о расправе над лидером «Хезболлы»

      Раскрыто состояние пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

      Посол России в Турции рассказал о маниакальной идее Запада

      Sky Group подала в суд на Warner Bros. из-за сериала о Гарри Поттере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше