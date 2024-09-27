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12:22, 27 сентября 2024Силовые структуры

Дети из Красноярского края надышались отравой из-за плохого проветривания дома

Представитель СК Кротов: родители отравившихся детей не проветрили дом от отравы
Начало событий в новости Раскрыты результаты обследования мертвого котенка отравившейся под Красноярском семьи

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Родители четверых детей, отравившихся в селе Красная Сопка Красноярского края, не проветрили дом после обработки дихлофосом. Об этом рассказал руководитель управления криминалистики регионального управления Следственного комитета (СК) России Артем Кротов изданию «Известия».

По его словам, на допросе глава семьи признался, что после обработки дома средством от насекомых домочадцы вышли погулять на пару часов, оставив дома открытой небольшую форточку. Помещение полноценно не проветрилось, отметил представитель СК.

В ходе обыска в мусорном ведре были найдены два пустых баллона от дихлофоса, что свидетельствует о большом объеме израсходованного средства.

Экспертиза установила, что вещества из инсектицидного средства обладают токсическим и паралитическим действием, вызывают желудочно-кишечное расстройство. Основная версия следствия заключается в несоблюдении правил использования отравляющего средства в быту, отметил Кротов.

Об отравлении семьи из шести человек в поселке Красная Сопка Красноярского края стало известно 21 сентября. Выжили только родители. Их дочерей в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летнего сына врачам спасти не удалось. Согласно одной из первых версий, россияне употребили продукты с неизвестным токсичным веществом, однако проведенные экспертизы ее не подтвердили.

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      Любовь Ширижик
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