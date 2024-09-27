Раскрыты результаты обследования мертвого котенка отравившейся под Красноярском семьи

СК: на шерсти котенка отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектициды

На шерсти мертвого котенка отравившейся в Красноярском крае семьи нашли компоненты инсектицидов. Результаты обследования животного раскрыл руководитель управления криминалистики регионального Следственного комитета (СК) Артем Кротов, сообщение которого ведомство опубликовало в Telegram.

По его словам, вскрытие котенка провела ветеринарная служба по Красноярскому краю. Эксперты изучили шерсть и внутренние органы. «Расследование продолжается. Ожидаем заключения экспертиз», — заключил Кротов.

Ранее в СК заявили, что в качестве приоритетной версии смертельного отравления детей из красноярского поселка Красная Сопка рассматривается попадание в их организм неустановленного инсектицидного средства. При этом говорить о том, что причиной смерти несовершеннолетних стал дихлофос от насекомых «Варан», пока рано, почеркнули в ведомстве.

Об отравлении семьи из шести человек в поселке Красная Сопка Красноярского края стало известно 21 сентября. Выжили только двое взрослых. Их дочерей в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летнего сына врачам спасти не удалось. Согласно одной из первых версий, россияне употребили продукты с неизвестным токсичным веществом, однако проведенные экспертизы ее не подтвердили.

Как рассказали «Ленте.ру» в региональном СК, в пробах рвоты отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав средства от насекомых. При этом производитель дихлофоса «Варан», который россияне применяли в доме, заверил, что концентрация активных компонентов спрея не может привести к серьезным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению.