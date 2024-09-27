Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:38, 27 сентября 2024Россия

Раскрыты результаты обследования мертвого котенка отравившейся под Красноярском семьи

СК: на шерсти котенка отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектициды

Кадр: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

На шерсти мертвого котенка отравившейся в Красноярском крае семьи нашли компоненты инсектицидов. Результаты обследования животного раскрыл руководитель управления криминалистики регионального Следственного комитета (СК) Артем Кротов, сообщение которого ведомство опубликовало в Telegram.

По его словам, вскрытие котенка провела ветеринарная служба по Красноярскому краю. Эксперты изучили шерсть и внутренние органы. «Расследование продолжается. Ожидаем заключения экспертиз», — заключил Кротов.

Ранее в СК заявили, что в качестве приоритетной версии смертельного отравления детей из красноярского поселка Красная Сопка рассматривается попадание в их организм неустановленного инсектицидного средства. При этом говорить о том, что причиной смерти несовершеннолетних стал дихлофос от насекомых «Варан», пока рано, почеркнули в ведомстве.

Об отравлении семьи из шести человек в поселке Красная Сопка Красноярского края стало известно 21 сентября. Выжили только двое взрослых. Их дочерей в возрасте 6, 11 и 12 лет, а также 13-летнего сына врачам спасти не удалось. Согласно одной из первых версий, россияне употребили продукты с неизвестным токсичным веществом, однако проведенные экспертизы ее не подтвердили.

Материалы по теме:
В пельменях отравившейся под Красноярском семьи не нашли вредных веществ. Расследование продолжается
В пельменях отравившейся под Красноярском семьи не нашли вредных веществ. Расследование продолжается
25 сентября 2024
В пробах отравившейся пельменями семьи нашли следы средства от насекомых. Это мог быть дихлофос
В пробах отравившейся пельменями семьи нашли следы средства от насекомых. Это мог быть дихлофос
24 сентября 2024
СК раскрыл подробности дела об отравлении семьи в Красноярском крае. В организме умершей девочки не нашли дихлофос
СК раскрыл подробности дела об отравлении семьи в Красноярском крае. В организме умершей девочки не нашли дихлофос
24 сентября 2024

Как рассказали «Ленте.ру» в региональном СК, в пробах рвоты отравившейся семьи нашли следы вещества, входящего в состав средства от насекомых. При этом производитель дихлофоса «Варан», который россияне применяли в доме, заверил, что концентрация активных компонентов спрея не может привести к серьезным последствиям для организма человека при применении по прямому назначению.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Это способ запугать Украину и запугать нас». В НАТО отреагировали на обновление ядерной доктрины России

      Сенат призвал Байдена разрешить удары ВСУ вглубь России

      Отказывавшийся играть с Россией новичок ЦСКА обратился к фанатам на русском языке

      Володин рассказал об изменениях в жизни россиян в октябре

      Лукашенко назвал фашизмом санкции против Белоруссии

      Зеленский остался в США ради встречи с Трампом

      Глава МИД Британии намекнул на разрешение ВСУ ударов вглубь России

      Названа дата вступления в силу закона о блокировке «зеркал» запрещенных сайтов

      Басилашвили вспомнил о предсказании гадалки

      В Подмосковье подросток разбил сверстнику голову стулом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше