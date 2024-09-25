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09:49, 25 сентября 2024Силовые структуры

В пельменях отравившейся под Красноярском семьи не нашли вредных веществ. Расследование продолжается

В продуктах, съеденных отравившейся семьей, не нашли вредных веществ

Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Эксперты проверили еду, изъятую из дома отравившейся под Красноярском семьи, где не выжили четверо детей. Как сообщили в Следственном комитете (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вредных веществ в пище обнаружено не было.

Проверку прошли не только купленные семьей в местном магазине пельмени и куриное мясо, употребление которых изначально называлось одной из возможных причин отравления, но и другие продукты, найденные в квартире. Это были бульон, приправы, кетчуп, зельц (колбасное изделие — прим. «Ленты.ру»), курица с картофелем, тушеная рыба, домашние яйца и питьевая вода.

Следствие выдвигает две основные версии

Следователи называют две основные версии случившегося. Первая — употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия. Вторая — отравление парами инсектицидного аэрозоля.

Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

На данный момент специалисты не называют точных версий, согласно которым отравление оказалось настолько сильным. Установка окончательных причин и допрос свидетелей продолжаются.

В квартире травили насекомых

Во время проверки места жительства пострадавшей от отравления семьи был найден дихлофос от насекомых «Варан». Его следы также обнаружили в анализах пострадавших.

Сообщается, что отец насмерть отравившихся детей распылил средство от насекомых в комнатах, однако недостаточно проветрил квартиру. Оказалось, что после проведения дезинсекции семья покинула жилище всего на два часа, после чего все вернулись домой и легли спать.

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Около 6 утра в субботу, 21 сентября, всем членам семьи стало плохо. Хуже всех чувствовали себя дети. Двоих, шестилетней девочки и 13-летнего мальчика, не стало в больнице в тот же день. В течение следующих дней ушли их 11-летняя и 12-летняя сестры. 34-летний отец и 32-летняя мать детей, находящаяся на девятом месяце беременности, выжили и пришли в себя. Врачи смогли сохранить россиянке беременность.

Токсиколог раскрыл симптомы отравления дихлофосом

Как отметил врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов, симптомы отравления дихлофосом разнообразны и зависят от дозы, попавшей в организм. Основные — это головная боль, тошнота, судороги, возможна потеря сознания. При этом он подчеркнул, что даже незначительная доза такого средства крайне опасна для человека.

По словам Кутушова, при использовании дихлофоса необходимо работать в спецодежде и убедиться в том, что при дезинсекции средство не попало на пищу, посуду и другие предметы, которые в особенности используются детьми. После завершения процедуры все поверхности необходимо протереть влажной тряпкой.

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      Анастасия Алимпиева
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