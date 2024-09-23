Родители четверых детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание. Как им удалось выжить после семейного ужина?

Родители погибших от отравления пельменями детей под Красноярском пришли в себя

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова сообщила, что родители четверых детей, погибших после семейного ужина в селе Красная Сопка, пришли в сознание утром 23 сентября.

32-летняя женщина и 34-летний мужчина находятся в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича. Их состояние оценивается врачами как стабильное, близкое к удовлетворительному. Медики разрешили проводить с парой следственные действия. Сейчас их допрашивают.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Дети перепутали приправу с токсином при варке пельменей

Семья из шести человек отравилась вечером в пятницу, 20 сентября. Они съели пельмени, которые купили в местном магазине. Утром на следующий день у членов семьи появились признаки пищевого отравления.

Троих детей — шестилетнюю девочку, 11-летнюю девочку и 13-летнего мальчика — спасти не удалось. Позднее стало известно о гибели четвертого ребенка. Девочке было 12 лет.

Их родители угодили в реанимацию и пришли в сознание утром 23 сентября.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По одной из версий, семья могла отравиться едой из магазина, по другой — во время варки пельменей кто-то из детей засыпал в воду некий токсин, определить который пока не удалось. Вероятно, ребенок перепутал яд с приправами.

При осмотре места происшествия были найдены и изъяты пестициды для удобрений и антибиотики для скота, которые могут быть ядовитыми для людей.

Мужчина единственный успел принять лекарство

По данным следователей, отец детей, ставших жертвами неизвестного токсина, единственный из всей семьи принял лекарство, когда его самочувствие ухудшилось.

Также известно, что его жена находится на девятом месяце беременности. Предварительно, угроза жизни малыша отсутствует.

Магазин «Олимп» в Назаровском районе Красноярского края, где купила пельмени отравившаяся семья, продавал основную часть продукции без сопровождения ветеринарными документами, подтверждающими ее безопасность.

По факту случившегося возбуждено дело по статье по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни»).