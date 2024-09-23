В продавшем пельмени отравившейся семье магазине под Красноярском нашли нарушения

Продавший еду отравившейся семье под Красноярском магазин работал с нарушениями

Магазин «Олимп» в Назаровском районе Красноярского края, где купила пельмени отравившаяся семья, продавал основную часть продукции без сопровождения ветеринарными документами, подтверждающими ее безопасность. Нарушения выявили сотрудники регионального Россельхознадзора, сообщается на сайте службы.

Как выяснилось, пельмени в сопровождении необходимой документации поступали в магазин всего два раза. При этом документы на продукцию, которую, предположительно, могла употреблять пострадавшая семья, оформлены только 23 сентября.

Ранее сообщалось о смерти четвертого ребенка после семейного ужина селе Красная Сопка. Их родители находятся в реанимации.

Об отравлении семьи из шести человек после ужина пельменями и курицей из местного магазине стало известно 21 сентября. Выяснилось, что пельмени не были упакованы, а торговая точка закупала их у местного предпринимателя. Согласно одной из версий, семья могла отравиться едой из магазина, по другой — опасное для жизни вещество попало в уже приготовленную еду.