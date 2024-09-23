Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:11, 23 сентября 2024Россия

В продавшем пельмени отравившейся семье магазине под Красноярском нашли нарушения

Продавший еду отравившейся семье под Красноярском магазин работал с нарушениями

Фото: Food Photographer / Unsplash

Магазин «Олимп» в Назаровском районе Красноярского края, где купила пельмени отравившаяся семья, продавал основную часть продукции без сопровождения ветеринарными документами, подтверждающими ее безопасность. Нарушения выявили сотрудники регионального Россельхознадзора, сообщается на сайте службы.

Как выяснилось, пельмени в сопровождении необходимой документации поступали в магазин всего два раза. При этом документы на продукцию, которую, предположительно, могла употреблять пострадавшая семья, оформлены только 23 сентября.

Ранее сообщалось о смерти четвертого ребенка после семейного ужина селе Красная Сопка. Их родители находятся в реанимации.

Об отравлении семьи из шести человек после ужина пельменями и курицей из местного магазине стало известно 21 сентября. Выяснилось, что пельмени не были упакованы, а торговая точка закупала их у местного предпринимателя. Согласно одной из версий, семья могла отравиться едой из магазина, по другой — опасное для жизни вещество попало в уже приготовленную еду.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Родители четверых детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание. Как им удалось выжить после семейного ужина?

      Названы города России с самыми щедрыми женихами

      Стало известно о риске ВСУ потерять снабжение в Угледаре

      Женщина родила от мужчины двух детей и вышла замуж за его сына

      Европейских производителей напугала китайская сталь

      Следователи начали допрос матери отравившихся в Красноярском крае детей

      Россиянка описала путешествие на Аляску фразой «не для слабонервных»

      Москвичам рассказали о погоде в понедельник

      Россиянин расправился с незнакомцем из-за громкой музыки и сел на 8,5 лет

      Конгресс США представил план временного финансирования правительства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше