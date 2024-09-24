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12:42, 24 сентября 2024Россия

Появились подробности о причине отравления семьи и смерти четырех детей под Красноярском

«Shot проверка»: причиной отравления семьи под Красноярском стал дихлофос

Кадр: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Причиной отравления семьи из Назаровского района Красноярского края и последовавшей за этим смерти четверых детей стал дихлофос от насекомых «Варан» — его следы обнаружили в анализах пострадавших. Подробности о причине происшествия выяснил Telegram-канал «Shot проверка».

По информации авторов поста, отец распылил дихлофос в комнатах, после чего семья на два часа покинула дом. Вернувшись, они проветрили помещения, после чего легли спать. Однако около шести утра россияне почувствовали себя плохо.

Ранее в Следственном комитете (СК) по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили «Ленте.ру», что в пробах рвоты отравившейся семьи обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. При этом в ведомстве подчеркнули, что точная причина смерти детей пока не установлена.

Об отравлении семьи после ужина пельменями и курицей стало известно 21 сентября. Согласной одной из версий, причиной отравления стали полуфабрикаты, купленные в местном магазине, по другой — ядовитое вещество попало в еду уже дома. Позже на кухне россиян нашли следы пестицидов.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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