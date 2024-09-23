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10:34, 23 сентября 2024Россия

На кухне отравившейся под Красноярском семьи нашли ядовитые вещества

Семья в Красноярском крае могла отравиться пестицидами

Фото: Telegram-канал прокуратуры Красноярского края

Семья с четырьмя детьми из Красноярского края могла отравиться пестицидами, которые попали в еду. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации источников издания, ядовитые вещества в большом количестве обнаружили во время обысков в доме россиян, в том числе на кухне. Предварительно, родители или дети могли случайно добавить их в еду во время приготовления. При этом версия о том, что семья отравилась из-за низкого качества пельменей и курицы, не исключается. Все продукты направлены на экспертизу.

В свою очередь, «Shot проверка» уточняет в Telegram, что речь идет о пакете со средствами от насекомых. Кроме того, соседи рассказали, что отравившаяся россиянка приносила с фермы крысиный яд, напоминающий приправу.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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