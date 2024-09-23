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10:14, 23 сентября 2024Россия

Стало известно состояние нерожденного ребенка отравившейся пельменями беременной россиянки

Врачам удалось сохранить беременность отравившейся пельменями женщины

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врачам удалось сохранить беременность 32-летней жительницы Красноярского края, отравившейся после семейного ужина пельменями. О состоянии еще нерожденного ребенка пишет krsk.aif.ru со ссылкой на региональный Следственный комитет (СК).

Как сообщили в ведомстве, сейчас плоду ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что россиянка и ее 34-летний муж пришли в сознание. Врачи оценивают их состояние как стабильное и близкое к удовлетворительному. С супругами работают следователи.

Сообщения о том, что в Назаровском районе Красноярского края после ужина пельменями и курицей отравилась семья из шести человек, появились 21 сентября. В результате четверых детей спасти не удалось. Согласно одной из версий, россияне могли отравиться едой из местного магазина, по другой — опасное для жизни вещество попало в пищу во время или после приготовления. Также выяснилось, что на пельмени, которые магазин закупал у местного предпринимателя, отсутствовала необходимая ветеринарная документация. Владелец торговой точки оформил ее только 23 сентября.

ЖЗЛ
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