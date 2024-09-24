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15:33, 24 сентября 2024Силовые структуры

Биоматериалы отравившихся в российском регионе детей изучат в центре судмедэкспертизы

СК отправил биоматериалы умерших от отравления детей из-под Красноярска в Москву
Начало событий в новости Появились подробности о причине отравления семьи и смерти четырех детей под Красноярском

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи отправили из-под Красноярска в Москву биоматериалы отравившихся после употребления пельменей и курицы четырех детей. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты столичного центра судмедэкспертизы займутся выяснением точных причин отравления детей.

По предварительным данным, они могли отравиться дихлофосом от насекомых «Варан» — его следы обнаружили в анализах пострадавших. Глава семьи распылил его в комнатах, после чего семья на два часа покинула дом. Вернувшись, они проветрили помещение и легли спать, однако около шести утра все почувствовали себя плохо.

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что в пробах рвоты отравившихся обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых.

Об отравлении семьи после ужина пельменями и курицей стало известно 21 сентября. Согласной одной из версий, причиной стали полуфабрикаты, купленные в местном магазине, по другой — ядовитое вещество попало в еду уже дома. Позже на кухне россиян нашли следы пестицидов.

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      Любовь Ширижик
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