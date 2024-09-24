Биоматериалы отравившихся в российском регионе детей изучат в центре судмедэкспертизы

Следователи отправили из-под Красноярска в Москву биоматериалы отравившихся после употребления пельменей и курицы четырех детей. Об этом сообщает ТАСС.
Специалисты столичного центра судмедэкспертизы займутся выяснением точных причин отравления детей.
По предварительным данным, они могли отравиться дихлофосом от насекомых «Варан» — его следы обнаружили в анализах пострадавших. Глава семьи распылил его в комнатах, после чего семья на два часа покинула дом. Вернувшись, они проветрили помещение и легли спать, однако около шести утра все почувствовали себя плохо.
В Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что в пробах рвоты отравившихся обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых.
Об отравлении семьи после ужина пельменями и курицей стало известно 21 сентября. Согласной одной из версий, причиной стали полуфабрикаты, купленные в местном магазине, по другой — ядовитое вещество попало в еду уже дома. Позже на кухне россиян нашли следы пестицидов.