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13:45, 24 сентября 2024Силовые структуры

В пробах отравившейся пельменями семьи нашли следы средства от насекомых. Это мог быть дихлофос

СК РФ: в пробах отравившейся семьи из Красноярского края нашли следы дихлофоса

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Красноярского края

В пробах отравившейся семьи из деревни Красная Сопка Назаровского района Красноярского края обнаружили следы средства от насекомых. Согласно предварительной информации, подобные вещества входят в состав дихлофоса, однако Следственный комитет (СК) России продолжает рассматривать и другие версии отравления.

По результатам исследований, проведенных в пробах рвотных масс, обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. Предварительно — дихлофос

Следственный комитет России

Вечером 20 сентября семья из шести человек отравилась пельменями, купленными в местном магазине. Детей спасти не удалось, их родители пришли в сознание в реанимации 23 сентября. В момент инцидента 32-летняя мать семейства была беременна, в данный момент плоду ничего не угрожает.

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Красноярского края

Одной из версий отравления стал дихлофос от насекомых

Согласно сведениям Telegram-канала «Shot проверка», причиной отравления семьи мог быть дихлофос от насекомых «Варан». Канал подчеркнул, что именно его следы нашли в анализах отравившихся.

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Источник «Shot проверки» сообщил, что отец распылил дихлофос по всей квартире, после чего семья на время покинула жилище и вернулась спустя два часа. После проветривания помещения родители и дети легли спать, однако уже к утру состояние семьи резко ухудшилось.

В СК РФ уточнили, что в данный момент рассматриваются несколько версий отравления. Двумя наиболее вероятными стали употребление в пищу продуктов, содержащих в себе токсичные вещества, а также отравление парами инсектицидного аэрозоля.

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Минздраве рассказали о состоянии выживших после отравления родителей

В данный момент медики оценивают состояние родителей, потерявших четверых детей из-за отравления в Красноярском крае, как удовлетворительное.

В краевом Министерстве здравоохранения сообщили, что супруги из деревни Красная Сопка проходят тяжелое восстановление. Было решено оставить их под дальнейшим наблюдением врачей.

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      Наталья Анисеева
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