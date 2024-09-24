В пробах отравившейся семьи из деревни Красная Сопка Назаровского района Красноярского края обнаружили следы средства от насекомых. Согласно предварительной информации, подобные вещества входят в состав дихлофоса, однако Следственный комитет (СК) России продолжает рассматривать и другие версии отравления.
По результатам исследований, проведенных в пробах рвотных масс, обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых. Предварительно — дихлофос
Вечером 20 сентября семья из шести человек отравилась пельменями, купленными в местном магазине. Детей спасти не удалось, их родители пришли в сознание в реанимации 23 сентября. В момент инцидента 32-летняя мать семейства была беременна, в данный момент плоду ничего не угрожает.
Одной из версий отравления стал дихлофос от насекомых
Согласно сведениям Telegram-канала «Shot проверка», причиной отравления семьи мог быть дихлофос от насекомых «Варан». Канал подчеркнул, что именно его следы нашли в анализах отравившихся.
Источник «Shot проверки» сообщил, что отец распылил дихлофос по всей квартире, после чего семья на время покинула жилище и вернулась спустя два часа. После проветривания помещения родители и дети легли спать, однако уже к утру состояние семьи резко ухудшилось.
В СК РФ уточнили, что в данный момент рассматриваются несколько версий отравления. Двумя наиболее вероятными стали употребление в пищу продуктов, содержащих в себе токсичные вещества, а также отравление парами инсектицидного аэрозоля.
В Минздраве рассказали о состоянии выживших после отравления родителей
В данный момент медики оценивают состояние родителей, потерявших четверых детей из-за отравления в Красноярском крае, как удовлетворительное.
В краевом Министерстве здравоохранения сообщили, что супруги из деревни Красная Сопка проходят тяжелое восстановление. Было решено оставить их под дальнейшим наблюдением врачей.