Семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка Красноярского края могла отравиться пестицидами, которые по ошибке добавили в еду. Новые детали дела раскрыло издание Baza.

По словам осведомленных источников, во время обысков в доме пострадавших было обнаружено большое количество пестицидов и антибиотиков для животных. Они были и на кухне, где ужинала семья. Продукты отправлены на экспертизу, версия с некачественными курицей и пельменями пока не исключена. Мать между тем рассказала, как готовила еду. Она попросила детей сварить пельмени, сама же добавляла приправу только к курице. Сыпали ли что-то дети — неизвестно.

Отраву в еду могли добавить дети

Telegram-канал «Shot проверка» добавляет, что дети перепутали ядовитые вещества с приправами и насыпали в еду. Родственники сказали, что пельмени варила одна из дочерей по просьбе матери — девочка могла перепутать приправу с отравой для мух.

Соседи между тем рассказали, что мать также приносила с фермы крысиный яд, который напоминал приправу. У всей семьи после ужина заболели животы, но таблетку принял только отец. До потери сознания он успел сказать, что ночью плохо себя почувствовали младшие дети. Он не повез их в больницу, потому что сам испытывал недомогание, вместо этого позвал сестру. Уточняется, что мужчина позже сжег упаковку от пельменей. Допрос родителей продолжается.

Четверо детей не выжили

Шестилетнюю и 11-летнюю девочек и 13-летнего мальчика спасти не удалось. Позднее стало известно, что и четвертый ребенок не выжил. Девочке было 12 лет. Их родители попали в реанимацию и пришли в сознание утром 23 сентября. Врачам удалось сохранить беременность 32-летней женщины. В Следственном комитете сообщили, что сейчас плоду ничего не угрожает.

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Пельмени семья купила в магазине «Олимп», продукты продавали на развес. Поставщик и хозяин торговой точки были вызваны на допрос. Выяснилось также, что на пельмени, которые магазин закупал у местного предпринимателя, отсутствовала необходимая ветеринарная документация. Владелец торговой точки оформил ее только 23 сентября.

Продавец магазина привела свою версию случившегося

Россиянка допустила, что мать хранила продукты на кухне рядом с крысиным ядом. Сотрудница магазина заявила, что пельмени поставили неделю назад, но до сих пор в красноярской деревне никто не жаловался на ухудшение самочувствия.

«Там женщина такая, дома бардак и так далее. Как можно было допустить такое — пища рядом и приправы, и рядом отрава для мух или крысиный яд?» — задалась она вопросом. Продавец также заверила, что в магазине сроки хранения продукции соблюдаются, организация сотрудничает только с проверенными поставщиками.