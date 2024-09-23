В Красноярском крае привели свою версию о смертельном отравлении в многодетной семье

Ngs24: отравившаяся семья из Красноярского края могла хранить еду рядом с ядом

Продавец магазина из деревни Красная Сопка Красноярского края, где многодетная семья купила пельмени, а затем некоторые ее члены смертельно отравились, привела свою версию трагедии в беседе с порталом Ngs24.ru. Россиянка допустила, что мать хранила продукты на кухне рядом с крысиным ядом.

Сотрудница утверждает, что пельмени поставили в магазин неделю назад, однако до сих пор в красноярской деревне никто не жаловался на ухудшение самочувствия.

«Там женщина такая, дома бардак и так далее. Как можно было допустить такое — пища рядом и приправы, и рядом отрава для мух или крысиный яд? Может, дети похулиганили или готовили дети, маме помогали. Никто ничего не знает. Ждем результатов экспертизы», — поделилась продавец.

Она заверила, что в магазине сроки хранения продукции соблюдаются. Женщина также указала, что их организация сотрудничает с проверенными поставщиками.

До этого стало известно, что врачам удалось сохранить беременность 32-летней жительницы Красноярского края, отравившейся после семейного ужина пельменями.

21 сентября в больницу с признаками пищевого отравления поступили четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, их отец и мать, находящаяся на девятом месяце беременности. До того как членам семьи стало плохо, они съели пельмени и курицу, купленные в магазине.

В день госпитализации двоих детей 6 и 13 лет спасти не удалось. Чуть позже, несмотря на оказываемую помощь, не стало 11-летней девочки. 23 сентября пришло известие о том, что не удалось реанимировать ее 12-летнюю сестру. В живых остались только родители — 32-летняя женщина и 34-летний мужчина.