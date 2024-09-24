СК раскрыл подробности дела об отравлении семьи в Красноярском крае. В организме умершей девочки не нашли дихлофос

СК: в организме умершей в Красноярском крае девочки не нашли следов дихлофоса

Управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и республике Хакасия раскрыло подробности дела об отравлении семьи в Красноярском крае. Отмечается, что в организмах отца и одной из отравившихся девочек не было обнаружено следов дихлофос.

По предварительным данным экспертов КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено Управление СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия

По данным СК, следователи и эксперты проверяют все находившиеся в доме подозрительные вещества.

Четверых детей с признаками пищевого отравления доставили в больницу 21 сентября. Также в медучреждение поступили их родители. До того как членам семьи стало плохо, они съели пельмени и курицу, купленные в магазине.

В день госпитализации двоих детей 6 и 13 лет спасти не удалось. Чуть позже не стало 11-летней девочки. 23 сентября сообщалось, что не удалось реанимировать ее 12-летнюю сестру. В живых остались только родители — 32-летняя женщина и 34-летний мужчина.

По факту случившегося возбуждено дело по статье по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни»).

На кухне отравившейся семьи нашли ядовитые вещества

Накануне сообщалось, что семья могла отравиться пестицидами, которые попали в еду. По данным Baza, ядовитые вещества в большом количестве обнаружили во время обысков в доме россиян, в том числе на кухне. По предварительным данным, родители или дети могли случайно добавить их в еду во время приготовления. Кроме того, соседи рассказали, что отравившаяся россиянка приносила домой с фермы крысиный яд, напоминающий приправу.

При этом версия о том, что семья отравилась из-за низкого качества пельменей и курицы, не исключается. Все продукты были направлены на экспертизу.

В региональном главке СК РФ сообщалось, что дом в селе Красная Сопка, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. Родители рассказали, что во время распыления средства дети находились на улице. После прогулки они вернулись домой, и мать начала готовить ужин.

Отец единственный успел принять лекарство

Мужчина, чьи дети стали жертвами неизвестного токсина, единственный из всей семьи принял лекарство, когда его самочувствие ухудшилось. Также известно, что его супруга находится на девятом месяце беременности. Предварительно, угроза жизни малыша отсутствует.

Мать четверых детей рассказала, что не добавляла посторонних веществ в еду во время ее приготовления. По ее словам, она приобрела курицу, пельмени и приправу в местном магазине. Утром 20 сентября вся семья употребила пельмени, которые сварила женщина. В обед и вечер дети ели самостоятельно сваренные пельмени, а их отец и мать — курицу с картошкой, в которые была добавлена приправа. На следующее утро их всех доставили в больницу с признаками кишечного расстройства.

Следователи допросили владельца магазина

Хозяина магазина в селе Красная Сопка, в котором покупала продукты семья, госпитализированная с тяжелым отравлением, был допрошен следователями 23 сентября.

Старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова сообщила, что также допросили продавца магазина, фельдшера Красносопинской амбулатории и родственников семьи.

По ее словам, к расследованию дела по части 3 статьи 238 России подключены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого управления ведомства.