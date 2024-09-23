Мать отравившихся в Красноярском крае детей рассказала о приготовлении еды

Мать погибших от отравления детей заявила, что не добавляла приправу в пельмени

Мать четверых детей, отравившихся после ужина в селе Красная Сопка, рассказала, что не добавляла посторонних веществ в еду во время ее приготовления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По словам женщины, она приобрела курицу, пельмени и приправу в местном магазине. Утром в пятницу, 20 сентября, вся семья употребила пельмени, которые сварила мать, а в обед и вечер дети ели самостоятельно сваренные пельмени, а их родители — курицу с картошкой, в которые была добавлена приправа. На следующее утро их всех госпитализировали с признаками кишечного расстройства.

Четверо детей — 6-летняя, 11-летняя и 12-летняя девочки, а также 13-летний мальчик — не выжили. Их родители все еще находятся в больнице, они пришли в сознание.

Расследование уголовного дела по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ продолжается.