Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:12, 23 сентября 2024Силовые структуры

Мать отравившихся в Красноярском крае детей рассказала о приготовлении еды

Мать погибших от отравления детей заявила, что не добавляла приправу в пельмени
Начало событий в новости Следователи начали допрос матери отравившихся в Красноярском крае детей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Мать четверых детей, отравившихся после ужина в селе Красная Сопка, рассказала, что не добавляла посторонних веществ в еду во время ее приготовления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По словам женщины, она приобрела курицу, пельмени и приправу в местном магазине. Утром в пятницу, 20 сентября, вся семья употребила пельмени, которые сварила мать, а в обед и вечер дети ели самостоятельно сваренные пельмени, а их родители — курицу с картошкой, в которые была добавлена приправа. На следующее утро их всех госпитализировали с признаками кишечного расстройства.

Четверо детей — 6-летняя, 11-летняя и 12-летняя девочки, а также 13-летний мальчик — не выжили. Их родители все еще находятся в больнице, они пришли в сознание.

Расследование уголовного дела по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ продолжается.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые детали в деле отравившейся пельменями семьи. Дети могли насыпать в еду пестициды

      ВСУ атаковали Россию ракетой ATACMS

      В России отреагировали на обращение Зеленского из военного самолета США

      Массовая драка с цыганами в российском городе попала на видео

      Россияне рассказали об улучшении в отрасли обращения с отходами

      Первый туроператор Донбасса захотел создать курортную зону на новых территориях России

      В Харьковской области рассказали о переброске резервов ВСУ в регион

      Трое пострадали в результате нападения российского школьника на перемене

      Россиянам расскажут о способах распознать деменцию

      Планировавшему на улице заживо сжечь россиянина помешали прохожие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше