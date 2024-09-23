Следователи начали допрос матери отравившихся в Красноярском крае детей

СК: в Красноярском крае начали допрашивать мать погибших от отравления детей

Следователи начали допрос матери четверых детей, отравившихся после ужина в селе Красная Сопка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ. Ранее сотрудники СК допросили хозяина магазина, в котором покупала продукты семья, госпитализированная с тяжелым отравлением.

Семья из шести человек отравилась пельменями, купленными в магазине в селе Красная Сопка. Четверо детей — шестилетняя девочка, 11-летняя девочка, 12-летняя девочка и 13-летний мальчик — не выжили, их родители находятся в больнице.