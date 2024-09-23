Родители погибших после семейного ужина детей в Красноярском крае пришли в сознание

Родители погибших из-за отравления детей в Красноярском крае пришли в сознание

Родители детей, отравившихся неизвестным веществом после семейного ужина в селе Красная Сопка, пришли в сознание. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По ее словам, врачи разрешили проводить с 32-летней женщиной и 34-летним мужчиной следственные действия. Сейчас их допрашивают следователи.

Выяснилось, что глава семейства единственный успел принять лекарство, когда его самочувствие ухудшилось.

Ранее сообщалось, что жертвой неизвестного токсина стал четвертый ребенок в семье — 12-летняя девочка. Предположительно, кто-то из детей во время варки пельменей перепутал ядовитое вещество с кулинарной приправой.