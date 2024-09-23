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08:26, 23 сентября 2024Силовые структуры

Владельца магазина допросили после отравления семьи в Красноярском крае

СК: в Красноярском крае допросили владельца магазина после отравления детей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Следователи допросили хозяина магазина в селе Красная Сопка, в котором покупала продукты семья, госпитализированная с тяжелым отравлением. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По данным СК, помимо владельца были допрошены продавец магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории и родственники семьи. К расследованию дела по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ подключены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого управления ведомства.

Семья из шести человек отравилась пельменями, купленными в магазине в селе Красная Сопка. Четверо детей — шестилетняя девочка, 11-летняя девочка, 12-летняя девочка и 13-летний мальчик — не выжили. Их родители находятся в больнице, они в сознании.

Ранее стало известно, что отец детей был единственным из всей семьи, кто принял лекарство, когда почувствовал ухудшение самочувствия.

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      Олеся Мицкевич
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